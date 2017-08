Un tweet de Barack Obama sur Charlottesville en passe de devenir le plus «liké» de l'histoire

Barack Obama donnant un discours à Boston en mai dernier. — Steven Senne/AP/SIPA

Alors que le président des Etats-Unis, Donald Trump, a été vivement critiqué pour sa timide condamnation des manifestations suprémacistes de Charlottesville ainsi que des débordements qui ont suivi, son prédécesseur a une nouvelle fois réussi à faire le buzz. Barack Obama a partagé une photo de lui devant des enfants blancs et noirs accompagné d’une phrase attribuée à Nelson Mandela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

« Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, son origine ou sa religion...» Le héros de l’abolition de l’Apartheid poursuivait ainsi : « Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, alors ils peuvent apprendre à aimer. Car l’amour vient plus naturellement au coeur de l’homme que son opposé. »

Un tweet sur l'attentat de Manchester reste le plus partagé

Samedi, un suprémaciste blanc a renversé avec sa voiture des manifestants antiracistes venus dénoncer le rassemblement de dizaine de militants néo-nazis à Charlottesville. Une femme de 32 ans est décédée.

Un mot « liké » plus de 2,5 millions de fois par les internautes. Le record, qui est désormais à portée de main - 2,7 millions de «like» - a aussi une connotation tragique : il s’agit du message posté par la chanteuse Ariana Grande en mai dernier après l’attentat qui a touché la salle de concert de Manchester où elle donnait un concert. 22 personnes, notamment des enfants et des adolescents, avaient alors péri dans l’attaque.