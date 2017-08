VIDEO. Un artiste tague des tweets haineux devant les locaux de Twitter à Hambourg

Vous connaissez ce fameux bouton « signaler ce tweet » sur Twitter ? Après l’avoir utilisé de nombreuses fois pour dénoncer des messages racistes, antisémites ou islamophobes, sans avoir de retour concret, cet artiste germano-israélien a décidé de peindre les posts les plus obscènes directement sur le trottoir des locaux de Twitter à Hambourg.

I reported about 300 hate tweets. Twitter didn't delete 'em, so I sprayed them in front of their office #HEYTWITTER https://t.co/wPqiwaxd7J