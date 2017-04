Présidentielle: Alexa, l’assistant vocal personnel d’Amazon, sait lire «20 Minutes»

Les hauts parleurs Echo portent la voix d'Alexa, assistant vocal personnel d'Amazon — Mikael Buck/REX/Shutterstock

« Alexa, lis-moi 20 Minutes s’il te plaît… » Ou plutôt « Alexa, what's in the news please? ». A l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle, les utilisateurs américains et britanniques d’Alexa peuvent demander au robot assistant vocal personnel d’Amazon, de lire à voix haute les articles de 20 Minutes.

>> Comment Alexa, le majordome virtuel d'Amazon va se faire une place dans votre vie

Suivre l’élection à voix haute

Les équipes techniques de 20 Minutes ont développé un skill pour Alexa. Un flux d’informations est désormais activé pour permettre aux populations francophones aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de suivre l’actualité politique française « made in » 20 Minutes. Les utilisateurs pourront « dialoguer » avec Alexa tout au long de la soirée électorale et le lendemain du vote. Ils pourront également écouter Alexa lire les trois infos les plus importantes du moment, sélectionnées par 20 Minutes.

20 Minutes devient ainsi le premier média d’information français à développer un skill pour Alexa. Et ça ne fait que commencer…