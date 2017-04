VIDEO. Quand l'humoriste John Oliver appelle les Français à faire barrage à Marine Le Pen

John Oliver appelle les Français à aller voter pour faire barrage au FN — Capture Youtube

Dimanche 16 avril, l’émission Last Week Tonight était entièrement consacré aux élections françaises. Pendant la première partie de son émission, John Oliver a présenté avec humour et ironie, la plupart des candidats en liste. Entre Jacques Cheminade qui parle de Star Wars et d’un certain «Larry Skywalker», Jean Lassalle qui tond sa pelouse torse nu, Jean-Luc Mélenchon et ses hologrammes hors de prix, François Fillon recouvert de farine et Emmanuel Macron en couple avec sa professeure de Français : les téléspectateurs et le présentateur ont bien ri.

La seconde partie de l’émission est quant à elle entièrement consacrée à Marine Le Pen. Le présentateur ne la porte pas vraiment dans son cœur. Après avoir évoqué son père, diffusé l’interview où la candidate compare les migrants à des inconnus qui viendraient chez vous changer le papier peint, John Oliver la met en parallèle avec Donald Trump.

Enfin, face aux vidéos de spécialistes qui assurent que le Front national ne passera pas au second tour, le présentateur évoque le danger de l’abstention en France. « S’il te plaît France, je voudrais te convaincre d’aller voter à cette élection (…) En France vous essayez toujours d’être les meilleurs par rapport aux Américains et aux Anglais alors maintenant c’est votre chance de prouver ça ! Ne faites pas les mêmes erreurs que nous » lance–t-il en évoquant le Brexit et l’élection de Donald Trump.

«Marine Le Len est une trou du cul démagogue»

Et pour être sûr que le message passe bien, John Oliver s’est lancé dans un discours en français ! Le tout en noir et blanc avec une cigarette, un verre de vin et un accordéoniste dans le fond. « Les Anglais et les Américains ont fucked up (ont chié), ne fucked up pas aussi. Marine Le Len est une trou du cul démagogue. Une monstrueuse trou du cul démagogue. Vous méritez mieux que ça. C’est votre chance d’être à la hauteur de votre philosophie des lumières et montrer au monde entier que les idéaux français de liberté, d’égalité et de fraternité vont ensemble comme Larry Skywalker et l’espèce d’ours (oui c’est ainsi que Jacques Cheminade appelle Chewbacca). Aide-nous la France, tu es notre seul espoir ».