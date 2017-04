Comme Jean-Luc Mélenchon, François Fillon a maintenant son jeu vidéo sur internet

JEUX VIDÉO Dans ce jeu de plateforme extrêmement simple, le candidat Les Républicains doit échapper le plus longtemps possible à la justice…

«Sauvons Fillon», le jeu où François Fillon doit échapper à la justice — Capture de «Sauvons Fillon»

Après « Fiscal Kombat » pour Jean-Luc Mélenchon, « Sauvons Fillon » débarque sur la toile. Le principe de ce nouveau jeu est très simple : éviter à François Fillon d’avoir à faire à la justice. Pour cela, il suffit de faire sauter le candidat au-dessus des différents juges d’instruction à l’aide de la touche « haut » de votre clavier. Plus il évite les représentants de justice, plus son score augmente. Au fur et à mesure de la partie, le jeu s’accélère.

Un jeu ironique

Un jeu beaucoup moins glorifiant que celui réalisé pour le candidat de La France insoumise. En effet, si « Sauvons Fillon » ironise sur les différentes accusations qui pèsent sur François Fillon, « Fiscal Kombat » montrait Jean-Luc Mélenchon en héros. Un Robin des bois secouant Emmanuel Macron, Pierre Gattaz ou encore Christine Lagarde pour récupérer de l’argent et s’en servir pour mener à bien son programme.