Comment «perdre du poids sans exercice»? Grâce au cancer, selon le magazine «Cosmopolitan»

Le site Cosmopolitan — COSMOPOLITAN

La rédaction a fini par supprimer son tweet et a changé le titre de son article. Le magazine féminin Cosmopolitan s’est retrouvé au cœur d’une polémique sur Twitter, mardi, pour avoir publié un article au titre pour le moins maladroit. Intitulé « Comment cette femme a perdu 22 kilos sans ‘’aucun’’ exercice », l’article en question racontait le quotidien de Simone Harbinson.

Cosmopolitan US a titré un article sur une femme cancéreuse : "cette femme a perdu 22 Kg sans exercice" https://t.co/IBDOVJfKB8 — agnesleglise (@Agnesleglise) April 11, 2017

Sauf que cette Australienne de 31 ans n’a pas vraiment fait un « régime sans ‘’aucun exercice’’ ». Elle a juste connu d’énormes problèmes de santé parmi lesquels une forme très rare de cancer, apprend-on dans l’article en question. Il n’en fallait pas plus pour que les utilisateurs américains de Twitter publient des réactions oscillant entre le sarcasme et le dégoût.

Cosmopolitan Magazine posts weight loss secret that doesn’t take ANY exercise (It’s cancer the secret is get cancer)https://t.co/OGeQIoWaXR pic.twitter.com/FXjNieNlGD — Barstool Sports (@barstoolsports) April 12, 2017

Cosmopolitan a publié un secret pour perdre du poids sans exercice. (C’est le cancer. Le secret, c’est avoir le cancer)

@Cosmopolitan I have an uncle that lost 33 lbs after he had a leg traumatically amputated. (h/t @DrJenGunter for this bit of stupidity from Cosmo) — Greg Hinson (@ackdoc) April 11, 2017

A Cosmopolitan : J’ai un oncle qui a perdu une quinzaine de kilos après avoir été amputé d’une jambe.

hey @Cosmopolitan i have no idea where the hell you were going with this but i assume you're going to hell pic.twitter.com/tULjS4K68a — ⛲️ (@Tesseraconteur) April 11, 2017

Cosmopolitan, je n’ai pas idée de l’enfer où tu vas aller avec ce genre d’articles. Mais j’assume, tu vas aller en enfer.

Face aux réactions, la rédaction de Cosmopolitan a supprimé le tweet dans lequel elle faisait la promotion de son article et en a changé le titre. Toujours en ligne, il s’intitule désormais : « Un effroyable problème de santé m’a aidé à aimer mon corps plus que jamais. » Mais il figure toujours dans la rubrique « Health/Fitness »…