Etats-Unis: La vidéo d’un passager évacué manu militari d’un avion surbooké devient virale

Un passager a été évacué d'un avion de United Airlines surbooké. — Mel Evans/AP/SIPA

Des cris glaçants. Un siège agrippé désespérément. Et plus rien. Et pour cause, le passager qui a été filmé dans le vol 3411 entre Chicago et Louisville (Etats-Unis) est tombé dans les pommes quand il a été évacué de l’appareil. Et c’est la compagnie aérienne United Airlines qui se retrouve au cœur de la polémique.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

La vidéo de l’évacuation de ce passager est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, ce lundi. Tout comme la réaction de la compagnie aérienne qui a assuré qu’elle avait dû agir de la sorte car l’appareil était surbooké.

To repeat, United stmt. to NBC News confirms the flight was overbooked & the passenger refused to leave. Doesn't explain that kind of force. pic.twitter.com/uMeEkrmeOH — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) April 10, 2017

Pas la première polémique pour United Airlines

« Nos équipes ont cherché des volontaires [pour quitter l’appareil]. Un passager a refusé de quitter l’avion et un appel aux forces de l’ordre a été passé pour procéder à son évacuation », assure la compagnie dans ce communiqué qui présente tout de même ses « excuses ». Pas sûr que cela suffise.

D’autant que ce n’est pas la première fois que la compagnie se retrouve au cœur de controverses de ce genre. Fin mars, elle avait été vivement critiquée pour avoir empêché des jeunes filles vêtues de leggings d’embarquer en raison de « tenues inadaptées ».