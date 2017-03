By the Web

Avis de tempête électronique sur United Airlines. La compagnie aérienne américaine a déclenché une vague de turbulences sur les réseaux sociaux en empêchant deux filles d’embarquer dimanche sur un vol à Denver parce qu’elles portaient des leggings. Après avoir accepté de se changer, une troisième fille qui portait aussi des leggings a, elle, été autorisée à prendre ce vol de Denver vers Minneapolis.

L’incident a été tweeté en direct par Shannon Watts, fondatrice d’un groupe pour le contrôle des armes à feu, Moms Demand Action. La militante se trouvait dans l’aéroport et attendait d’embarquer sur un vol pour Mexico.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

2) She's forcing them to change or put dresses on over leggings or they can't board. Since when does @united police women's clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

« Elle les oblige à se changer ou à mettre des robes par dessus leurs leggings, sinon elles ne peuvent pas embarquer », a-t-elle écrit, en parlant de l’employée de la compagnie qui donnait ces instructions. « Depuis quand @united réglemente la tenue des femmes ? ». Puis, au sujet de l’une des filles concernées : « Une fille de 10 ans en leggings gris », « Elle paraît normale et correcte ».

A 10-year-old girl in gray leggings. She looked normal and appropriate. Apparently @united is policing the clothing of women and girls. https://t.co/RKsIFoE8pq — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

« Les "pass riders" doivent suivre les règles »

Mais United Airlines a confirmé la décision de son employée et l’a soutenue dans une série de tweets. Par la suite, la compagnie a expliqué que les filles qui avaient été bloquées à la porte d’embarquement étaient des « pass riders », des personnes qui voyagent gratuitement ou à des tarifs très réduits parce qu’elles sont des employés d'United ou des proches.

The passengers this morning were United pass riders who were not in compliance with our dress code policy for company benefit travel. — United (@united) March 26, 2017

To our customers…your leggings are welcome! Learn more about our company’s pass travel privilege: https://t.co/5e3euG1H9G. — United (@united) March 27, 2017

Or ce privilège s’accompagne de règles particulières, notamment vestimentaires. « Nos passagères ordinaires ne se verront pas refuser l’embarquement parce qu’elles portent des leggings ou des pantalons de yoga », déclare un porte-parole au Washington Post. « Mais les passagers qui voyagent en tant que "pass traveller" doivent suivre les règles », et la prohibition des leggings « est une de ces règles ».

« J’ai déjà voyagé sur United littéralement sans vêtement du bas »

Ces précisions n’ont pas empêché un tsunami de moqueries contre United Airlines sur les réseaux sociaux, beaucoup dénonçant une ingérence sexiste et intrusive. « Les leggings sont une "tenue de travail" pour les filles de 10 ans », a tweeté l’actrice Patricia Arquette.

@jakeops02 @washingtonpost leggings are business wear for 10 year olds. — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 26, 2017

Le mannequin Chrissy Teigen a apporté sa contribution au débat : « J’ai déjà voyagé sur United littéralement sans vêtement du bas. Seulement un haut long faisant office de robe. La prochaine fois je mettrai juste un jean et une écharpe ».

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf. — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2017

D'autres ont relevé qu'United Airlines avait tweeté par le passé cette image d'une femme faisant du yoga avec le pantalon incriminé dans un aéroport:

United Airlines Tried to Ban Girls From Flight for Wearing Leggings yet advertise with this picture. As If @united doesn't suck enough.. pic.twitter.com/o7wrDjYk6T — Mark Cuban (@subzerov690) March 26, 2017

Et beaucoup voulaient juste enfoncer le clou:

.@united Not to stir the pot, but last time I flew I saw a couple of broads talking and laughing. Please put a stop to this. — Jim Norton (@JimNorton) March 27, 2017

«Ce n'est pas pour semer la zizanie, mais la dernière fois que j'ai pris l'avion j'ai vu deux femmes parler et rire. Merci de vous occuper de ça.»

We here at @united are just trying to police the attire of the daughters of our employees! That's all! Cool, right? https://t.co/xGyL4IAslE — Seth Rogen (@Sethrogen) March 26, 2017

«Nous, chez United, on essaie juste de fliquer le style vestimentaire des filles de nos employés, c'est tout»

Every PR person watching @united tweet right now pic.twitter.com/rA4vKzwuUA — Sydney Gardner (@sydneygardner) March 26, 2017

«La réaction de toutes les personnes qui travaillent dans la com quand elles ont vu le tweet de @united»

