By the Web

RENCONTRES L’application mobile de rencontre lance sa version en ligne pour permettre à ses utilisateurs de faire des rencontres depuis leur ordinateur…

L’application Tinder a annoncé qu’elle serait bientôt disponible en ligne - Capture Youtube

Marie de Fournas

Partout, tout le temps, par tous les temps. Tinder revient aux bases de la rencontre numérique et adapte son application aux ordinateurs. L’application a annoncé qu’elle serait bientôt disponible en ligne sur gotinder.com. L’objectif affiché pour le groupe est de toucher un plus large public : les personnes n’ayant pas de smartphone, peu d’espace disponible sur leur appareil ou ne possédant pas la 4G. Tinder entend également pousser ses utilisateurs à naviguer encore plus sur sa plateforme et il ne s’en cache presque pas.

>>À lire aussi: Sur Tinder, il tombe sur une photo prise… dans sa salle de bains

« Les mobiles ne sont pas autorisés en cours ? Allumez votre ordinateur portable et parcourez des profils incognito. Besoin de vous remotiver au boulot ? Vous pouvez maintenant jongler entre vos tableurs et Tinder en un clin d’œil », peut-on lire sur le communiqué de gotinder. Dans ce même communiqué, il est expliqué via une vidéo, comment le site marchera. À savoir exactement comme l’application.

Toucher un public encore plus large

Une « innovation » surprenante pour Tinder, dont le succès initial vient justement du fait qu’il ne s’agisse que d’une application, facile d’utilisation et ludique. Elle était ainsi passée outre le tabou existant autour de l’inscription sur un site de rencontres en ligne et avait pu toucher les jeunes. Gotinder sera peut-être l’occasion de toucher un autre public que les 18-24 ans qui représenteraient un peu plus de la moitié des utilisateurs.

Mots-clés :