POLITIQUE Après la visite de François Fillon dans l’Éhpad de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), dans le cadre de l’«Émission politique», les personnels soignants expriment leur colère sur les réseaux sociaux...

Marisa, l’une des aides-soignantes ayant tenté de dialoguer avec François Fillon n’a pas mâché ses mots. - Capture L'Obs

Marie de Fournas

C’est un échange complètement stérile qui a eu lieu entre François Fillon et le personnel soignant d’une maison de retraite.Lors de l’Émission politique diffusée par France 2 jeudi, le candidat Les Républicains a rencontré le personnel de l’Éhpad (l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). de de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Quand aides-soignantes et infirmières lui ont fait part de leurs conditions de travail difficiles, du manque de personnel et de l’impossibilité physique et psychologique de passer à 39 heures par semaine, François Fillon leur a froidement parlé de la dette nationale…

Après ce dialogue de sourds, L’Obs a interviewé vendredi Marisa, l’une des aides-soignantes ayant tenté de dialoguer avec François Fillon. Celle-ci n’a pas mâché ses mots à l’égard du candidat. « L’Éhpad, il n’en a rien à foutre, lance-t-elle face caméra. L’épuisement professionnel, parce qu’on n’en peut plus, il s’en fout. Tout ce qui l’importe c’est sa dette […] Il est loin de la réalité. C’est quelqu’un qui est venu nous voir que pour passer un message et faire un show télévisé, c’est tout ».

Les aides-soignante et les infirmières du centre de Bry-sur-Marne, ne sont pas les seules à avoir été agacées l'entrevue. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes travaillant dans le milieu de la santé ont été choquées par les réponses et l’attitude distante de François Fillon.

@Babeth_AS @CombatsEthiques Mr Fillon connaît-il le montant des retraites des aides-soignantes et des infirmières? — Nicole GIREL (@NicoleGIREL) March 25, 2017

Je suis malaaadeeuuu🎶🎵 je suis atteins de tous les maux🎶🎵je vais rester seul ac mon désespoir🎶🎶 mais où sont les aides soignantes? #fillon pic.twitter.com/3HoQHRmrUZ — Lo (@Laurence_Elbaz) March 25, 2017

Quand je vois #Fillon qui riant au nez des courageuses aides soignantes, une profonde colère, un dégoût montent en moi. Et j'ai honte. 🤢 — Olivier Cornu (@StuffedBoy) March 25, 2017

Quand tu vois fillon parler aux aides soignantes tu comprends que le gars ne sait pas ce que c'est de bosser dur — guillaume (@guillaumesi) March 24, 2017

Donc en faite Fillon il en a rien à foutre de la santé publique, des aides soignantes, infirmières, médecin ou ASH qu'elle honte putain 😡 — BIRTHDAY (@ChailleuxLaura) March 24, 2017

J'ai été aide-soignant de nuit en EHPAD. Un travail essentiel, mais épuisant et pas assez payé. Fillon se plante +++https://t.co/GGfjIeBTto — olivier veran (@olivierveran) March 25, 2017

@JPEnMarche pauvre #fillon qui a rendu ses #costumes.La vie est dure qd même.Sa réaction avec les aides soignantes m'a dégoûté #penelopegate — Yann (@yannoulyon) March 23, 2017

