TECHNOLOGIE L'entreprise met à jour sa gamme et lance Clips, une nouvelle app vidéo...

Le nouvel iPad 9,7 pouces d'entrée de gamme et l'iPhone 7 rouge seront disponibles fin mars. - APPLE

Apple n’avait pas organisé de keynote pour l’occasion. Comme souvent lorsqu’elle rafraîchit la gamme des Mac, l’entreprise a simplement envoyé un communiqué pour présenter deux nouveaux produits : un iPad 9,7 pouces d’entrée de gamme, qui vient remplacer l’iPad Air 2, et un iPhone 7 (et 7 Plus) tout rouge. Apple a également lancé Clips, une app vidéo pour iOS qui lorgne du côté de Snapchat stories.

Un nouvel iPad à 409 euros

L’iPad Air 2, lancé en 2014, commençait à vieillir. Avec ce nouvel iPad 9,7 pouces, Apple soigne son entrée de gamme avec un prix agressif de 409 euros (seulement 329 dollars aux Etats-Unis) pour le modèle 32 Go, avec une puce A8X remplacée par un processeur A9 64 bits lancé avec l’iPhone 6S.

Cette fois, Apple a privilégié le prix aux mensurations. Cet iPad est plus épais que l’Air 2 (7,5 mm vs 6,1mm) et un peu plus lourd (469 contre 437 grammes). Il sera disponible en précommande ce vendredi, pour une livraison la semaine prochaine. Reste à voir s'il permettra de relancer des ventes d'iPad quasi divisées par deux entre 2014 et 2017.

Un iPhone 7 rouge

Apple ajoute un coloris à sa gamme, avec un rouge métallique du plus bel effet. Il s’agit d’un partenariat avec l’initiative (Red), qui reverse de l’argent au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, comme avec l’iPod Nano il y a 10 ans. Cette édition spéciale concerne que les iPhone 7 et 7 Plus 128 et 256 Go. Traduction : il faut débourser au minimum 879 euros pour le 7 et 1019 euros pour le 7 Plus. Comme pour l’iPad, les précommandes s’ouvrent vendredi, pour une livraison fin mars.

Clips, une app vidéo ludique

L'app Clips d'Apple sera lancée en avril sur iOS. - APPLE

Clips, qui permet de s’amuser avec des photos et des vidéos à coup de filtres et d’emojis, ressemble au premier coup d’oeil à un clone de Snapchat. Mais ce n’est ni un réseau social ni une app de messagerie : les créations sont stockées en local et peuvent ensuite se partager via iMessage ou n’importe quelle autre app (Instagram, Snapchat, YouTube, Tumblr etc.). Vu le passif d’Apple en matière de fonctions sociales (Ping, Apple Music), c’est sans doute la meilleure approche pour l’entreprise. Qui n’oublie pas d’ajouter quelques fonctionnalités utiles, comme des légendes et des sous-titres qui peuvent se dicter par la voix. Gratuit, Clips sera lancé en avril, uniquement sur iOS.

