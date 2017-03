By the Web

FAIL Dans l’émission sur C8, les élèves ont demandé au le candidat Les Républicains de dabber. Sa prestation originale a fait rire la Toile…

Le dab fail de François Fillon dans "Candidats au tableau!" - Capture C8

Marie de Fournas

« It’s a bird ? It’s a plane ? No, it’s François Fillon. » Dimanche 19 mars, la chaîne C8 a diffusé l’émission très attendue Candidats au tableau ! Les candidats à la présidentielle étaient invités tour à tour dans une classe de primaire pour répondre aux questions des élèves. Outre les interrogations politiques telles que : « Qu’est-ce que la droite et la gauche ? », des questions plus rigolotes comme : « Conjuguez le verbe élire au futur antérieur », les politiciens ont dû relever quelques défis.

Parmi eux : dabber. Si Emmanuel Macron et Benoît Hamon se sont prêtés sans difficulté à l’exercice, cela a été plus compliqué pour François Fillon. Bras tendus, l’un pointant le ciel, l’autre la terre : on est plus proche du petit Enzo qui joue à l’aviateur dans la cour de récréation, que du célèbre mouvement de Paul Pogba et de pas mal de sportifs américains avant lui. Twitter a bien ri.

Donc François Fillon quand on lui demande de faire un dab, il mime le 11 septembre. Drôle de concept. pic.twitter.com/RSzcMwfPIr — Scipion (@Scipionista) March 19, 2017

La tentative de DAB de Fillon fait des ravages #autableau pic.twitter.com/eH52B1Oj3c — Juste 1 Question (@juste1question_) March 19, 2017

Heureusement, François Fillon a eu droit au dab de la deuxième chance. Le succès fut cette fois au rendez-vous, mais ça n’a pas empêché les twittos de détourner l’image.

Fillon il dab comme en Allemagne pic.twitter.com/O0CzgKZIen — Caustique Twitto (@Freezze) March 19, 2017

🎶 Mitraillette à gauche, c'est bon ça #PoseTonFifi pic.twitter.com/sl0IBE63Z6 — Josie de la compta (@Josydelacompta) March 19, 2017

Je suis pas venu au monde pour voir François Fillon faire un dab — Majesté Menak (@MajesteMenak) March 20, 2017

