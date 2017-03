By the Web

PIRATAGE Vendredi 10 mars, Lavoixdunord.fr a été victime d’un piratage, durant lequel deux articles « humoristiques » ont été mis en ligne. Selon un spécialiste contacté par «20Minutes», les conséquences auraient pu être bien plus graves…

Le faux article publié sur le site de La Voix du Nord - Capture Twitter

Marie de Fournas

Non, ce n’est pas le stagiaire qui a craqué. Dans la soirée du vendredi 10 mars, les internautes surfant sur le site de La Voix du Nord ont découvert deux articles bien étranges. Le premier, largement relayé sur les réseaux, titre : « Il tue sa femme, sa sœur et sa cousine : bilan un mort ». L’erreur de calcul, rappelant bon nombre de blagues potaches mêlant région du Nord et consanguinité, a amusé certains lecteurs.

@hugoclement @lavoixdunord apprend à compter les morts avec la voix du nord — François (@Tanfoi) March 11, 2017

@hugoclement @lavoixdunord s'il était marié à sa demi soeur qui était aussi sa cousine (car sa mère avait fauté avec son oncle) ça se tient — Ergu (@Ergu_Eric) March 10, 2017

C’est la publication d’une deuxième information, pour le moins surprenante, qui a mis la puce à l’oreille des internautes. « Pénélope (sic) fait ces valises », titre le nouvel article qui se poursuit avec : « Après le rassemblement du Trocadéro, Pénélope a décidé de plaquer François qui était vraiment devenu très lourd ces derniers temps. Et si elle refaisait sa vie avec Macron. » Outre la faute d’orthographe sur le prénom de Penelope Fillon, l’information semble peu probable.

Je crois qu'on vous a piraté les gars @lavoixdunord 🙄 pic.twitter.com/2HLf4FdDuu — Hugo Clément (@hugoclement) March 10, 2017

@hugoclement @lavoixdunord Je crois que le stagiaire a des revendications 😂 — Anne-Charlotte (@Titannoo) March 10, 2017

Quand la Voix du Nord se fait pirater "gentiment" à quelques semaines d'élections ! Et ce n'est pas un Russe :) #cybersécurité @zataz pic.twitter.com/ci4BGEml6G — Damien Bancal (@Damien_Bancal) March 11, 2017

«Un avertissement»

Une trentaine de minutes plus tard, le compte Twitter de La Voix du Nord confirme la rumeur. Il annonce qu’il a été piraté et les faux articles ont été supprimés. Cependant le mal est fait. « Cela montre qu’il y a eu une défaillance dans le système de sécurité ou que des logins et mots de passe ont fuité », analyse pour 20 Minutes Damien Bancal, expert en cybersécurité. « Selon moi, cela ressemble à un avertissement de la part du pirate. Là, ce ne sont que deux petits articles humoristiques, mais ils ont été très largement diffusés. Imaginez si cela arrive pendant les élections et qu’un article annonce la fausse victoire d’un candidat. C’est bien plus grave », explique-t-il.

Suite à des actes malveillants, de faux articles ont été mis en ligne sur notre site. Ils ont été supprimés. — La Voix du Nord (@lavoixdunord) March 10, 2017

La légitimité du quotidien pourrait également en pâtir. Dans les semaines à venir, face à un scoop ou une information insolite, les lecteurs pourraient s’interroger sur la véracité des articles. À l’exception de son tweet, La Voix du Nord, contactée par 20Minutes, n’a pas souhaité donner plus d’informations sur ce piratage.

Mots-clés :