Capture d'écran d'un tweet dénonçant la nouvelle campagne de pub Yves Saint Laurent. - @nicolasantonini

Helene Sergent

« Yves Saint Laurent, retire ta pub dégradante. » Voilà le message diffusé depuis vendredi sur le réseau social Twitter. En cause, la nouvelle campagne d’affiches de la collection automne 2017. Visibles notamment dans les rues de Paris, deux images ont particulièrement heurté les internautes qui ont lancé un mot-clé dédié.

>> A lire aussi : Yves Saint Laurent. Une pub interdite en raison de son top modèle «maladivement maigre»

Sur la première, on aperçoit une jeune femme en résille, patins à roulettes fixés sur des talons aiguilles et les jambes écartées. La seconde met en scène un mannequin penché en avant sur un tabouret, en collant, patins et talons. Réalisée par le couple de photographes néerlandais, Inez and Vinoodh, la campagne est jugée « dégradante », « humiliante », « consternante » ou encore « inacceptable ».

Pour le respect de la femme et des hommes qui respectent les femmes @CapucineCoquand #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/PME8gc0ZMv — veronique regnier (@veroregnier) March 3, 2017

Coco Chanel disait: “Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.” Alors @YSL ? #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/KWdtzAOZpx — Nicolas ANTONINI (@nicolasantonini) March 4, 2017

Parce que @YSL a choisi de fêter les femmes de la manière la plus dégradante #8mars #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/wg0Ew3WCb7 — Anne Tachene (@Atachene) March 4, 2017

Dis @YSL, ta dernière campagne est affreusement minable, consternante et terriblement dégradante #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/yodWBo4zzU — McFingal (@nicolaslatour) March 4, 2017

Quand l'art devient un prétexte pour une publicité sexiste et degradante @YSL #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/08HrloFPgk — Claire Balva (@ClaireBalva) March 4, 2017

@missmarieleroy le https://t.co/Eh69KcQPHI a été saisi par au moins 1 personne et pourra entendre @YSL au regard de https://t.co/7gpafdzMb7 — Stephane Martin (@smartinarpp) March 3, 2017

Une quinzaine de plaintes déposées

Contacté par 20 Minutes, le service communication de la marque semblait découvrir les réactions suscitées par la campagne et n’a pas donné suite à nos sollicitations, précisant que la « maison ne communiquera pas ». La mobilisation sur les réseaux sociaux s’est, elle, poursuivie au cours du week-end et plusieurs internautes ont saisi l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

>> A lire aussi : Egalité des sexes. Le gouvernement lance une campagne «culturelle» contre le «sexisme ordinaire»

Stéphane Martin, directeur général de cette instance, a également été interpellé : « Vendredi, une première plainte est arrivée auprès du jury de déontologie publicitaire (JDP). Depuis, une quinzaine ont été déposées. Le jury va s’en saisir, examiner la recevabilité de ces plaintes, entendre les arguments d’Yves Saint Laurent et éventuellement ceux des supports qui ont diffusé cette publicité. » Sur son site, l’ARPP précise : « Toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine (…) est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. » Le délai des procédures menées par le JDP est de quarante jours en moyenne.

Ce n’est pas la première fois qu’Yves Saint Laurent est épinglé pour ses publicités. En juin 2015, un visuel publié dans le magazine Elle UK a été interdit par l’autorité de régulation de la publicité du Royaume-Uni, qui a jugé que le mannequin qui y apparaissait était « maladivement maigre ».

Yves Saint Laurent ad banned for using 'unhealthily underweight' model | Media | The Guardian http://t.co/epnrIDrZje — Rafael Marxuach (@rafaelmarxuach) June 15, 2015

