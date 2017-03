By the Web

WHITE HOUSE Le blanc est la nouvelle couleur de la résistance contre les propos et propositions misogynes du président américain…

Au milieu costumes-tailleurs-cravates, des femmes démocrates vêtues de blanc lors du discours du président. - CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Lucie Bras

Une vague de blanc a envahi le congrès mardi face à Donald Trump, alors que le président adressait un discours aux représentants républicains et démocrates. Certaines représentantes avaient en effet choisi de porter la couleur blanche comme symbole de la défense des droits des femmes.

Tonight, Democratic Members will wear suffragette white to oppose Republican attempts to roll back women's progress #WomenWearWhite pic.twitter.com/lh5YAIfVGW — Rep. Lois Frankel (@RepLoisFrankel) February 28, 2017

Clin d’œil aux suffragettes

Elles ont annoncé ce mouvement juste avant le discours sur Twitter. Un clin d’œil appuyé aux suffragettes, du nom de ces femmes qui ont défilé pour défendre leurs droits aux Etats-Unis au début du 20e siècle.

Plus de 100 ans plus tard, les représentantes démocrates veulent défendre le Planning Familial américain, une assurance santé abordable ou encore l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Clinton wore white today. She was her own personal Suffragette City. pic.twitter.com/RHhOPVXOYV — Max Sparber (@maxsparber) January 20, 2017

Un symbole très utilisé lors de l’élection

« Le Président Trump doit savoir que son comportement de prédateur, sexiste et chauvin est inacceptable et n’est pas américain. Nos droits - et nos corps - ne sont pas à "attraper" », a publié mardi la députée démocrate Barbara Lee avant le discours présidentiel. Une référence à la phrase de Donald Trump dévoilée par une caméra cachée «Attrapez-les par la chatte ».

C’est sous le hashtag #WomenWearWhite que les commentaires et photos sont rassemblés. Un hashtag qui date de plusieurs mois, mais qui avait été très utilisé lors de l’élection présidentielle le 9 novembre 2016. Les femmes avaient déjà porté ce symbole après les propos polémiques tenus par le candidat.

A quand le #MenWearWhite pour soutenir ce mouvement ?

