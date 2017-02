By the Web

INTERNET La communauté anglo-saxonne de Wikipédia a récemment banni le « Daily Mail » de ses sources « utilisables », jugeant ce média non fiable. Qu’en est-il de la vérification des sources en France ?...

L'encyclopédie en ligne Wikipédia a été lancée en 2001. - R.LEVINE/NEWSCOM/SIPA

Marie de Fournas

Sourcer chaque information, c’est-à-dire indiquer l’origine de cette dernière, est la règle fondamentale sur Wikipédia. « Tout ce. que l’on écrit doit être vérifiable, cela évite les polémiques », explique « XIIIfromTOKYO », contributeur pour la version française du site, à 20 Minutes. La communauté qui utilise la plupart du temps des sources universitaires, ne peut pas forcément le faire pour des sujets touchant l’actualité. Dans ce cas, « on choisit des médias comme source, mais on croise les informations », assure-t-il.

Lorsque la crédibilité d’une source est remise en question, les contributeurs se concertent. Si le doute subsiste il est possible de proposer le bannissement de celle-ci. « Une personne lance le sujet, il est relayé à différents endroits pour que le maximum de contributeurs en soit informé. Une page de débat est ouverte, les gens peuvent y échanger pendant plusieurs mois. Puis une page de vote est créée », détaille « XIIIfromTOKYO ».

« Pas de grands médias sur la sellette »

C’est ce qui s’est passé pour la communauté anglo-saxonne. Après de longs débats et un vote,elle a décidé d’interdire de manière générale l’utilisation du Daily Mail comme référence. Une décision rarissime s’agissant d’un média. Les contributeurs ont jugé celui-ci non fiable et ont même rappelé qu’il lui arrivait de « fabriquer des articles de toutes pièces ». Concernant Wikipédia en français, « il n’y a pas de grands médias sur la sellette », rassure « XIIIfromTOKYO ».

Il admet cependant que « des sites de réinformation comme Égalité et Réconciliation, par exemple, ne sont pas utilisés comme source sur Wikipédia ». « Si une source devenait problématique ou non fiable, nous avons un outil qui nous permet de retrouver tous les articles dans lesquels elle a été utilisée. On peut faire le ménage rapidement », conclut-il. Si vous souhaitez participer à des débats Wikipédia, cela se passe ici. Cependant, si vous n’êtes pas contributeur, des sujets de discussions traitant de la « validité des votes lors des propositions au label bon article ou article de qualité », risque de ne pas forcément vous intéresser.

