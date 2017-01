By the Web

PHOTO Les internautes partagent et s'extasient devant un nouveau selfie de l'astronaute français... qui est en réalité un fake et une œuvre d'art...

Capture d'écran de Twitter d'une oeuvre d'art de l'artiste digital Robert Jahns, pris par certains internautes pour un selfie de Thomas Pesquet. - Robert Jahns / Twitter

Il lance un concours littéraire, chante avec les Enfoirés, se prend en photo… L’homme-orchestre Thomas Pesquet n’en finit pas de faire parler de lui depuis l’espace. Vendredi, l’astronaute français hyperconnecté avait ainsi ému les internautes avec un selfie impressionnant.

Le selfie de l’espace, passage obligé! À part ça je vous assure, c’est un sentiment inoubliable d’être son propre vaisseau spatial! #Proxima pic.twitter.com/1HNvOMVHKZ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 13, 2017

VIDEO. Thomas Pesquet, l'envoyé spatial hyper-connecté

« Le plus beau selfie de tous les temps »

Récidive deux jours plus tard. Dimanche, une nouvelle photo a envahi Twitter : un nouveau selfie de Thomas Pesquet qui se prend en photo avec la planète en fond… sur laquelle on observe les lumières de l’Europe et des pays méditerranéens. Et les félicitations et remerciements pour le cliché prêté à l’astronaute de pleuvoir sur Twitter.

Depuis 24 heures, les internautes s’extasient sur ce qui pourrait être le plus beau selfie de l’année… voire de tous les temps !

Probablement le plus beau #selfie de tous les temps, ça donne de la hauteur avec une telle profondeur.

Merci #ThomasPesquet pic.twitter.com/ttJgDbgSCB — Michel Brancaleoni (@BrancaleoniM) January 15, 2017

Une œuvre d’art

Pourtant, n’en déplaise aux Français ou aux Marocains, fiers de voire leur pays illuminé depuis l’espace, ce cliché n’a rien d’une image historique de leur pays et tout d’une œuvre d’art.

En effet, ce n’est pas Thomas Pesquet qui est responsable de ce magnifique selfie, mais un artiste digital, dévoile Francetvinfo. Son nom ? Robert Jahns. Mais sur Instragram, pour retrouver cette œuvre et beaucoup d’autres photos décalées et surréalistes, il faudra chercher Noiz7. L’artiste s’est fait connaître grâce à ses photomontages impressionnants qui lui ont permis d'être classé au 13e rang du « Top des 100 photographes sur le Web 2016 ». A qui l'on doit notamment ce grand huit débouchant sur Manhattan…

Rollercoaster above New York !!! Who would you ride with ? Une photo publiée par Robert Jahns (@nois7) le 13 Juil. 2016 à 12h31 PDT

Ou ce cliché coloré, sur lequel un enfant sur un toit attrape la Lune.

As long as we’re under the same moon, I’ll feel close to you This is an artwork for my fans from South Korea, beautiful city Seoul ! More cities from your suggestions to come Une photo publiée par Robert Jahns (@nois7) le 19 Juin 2016 à 12h26 PDT

Le fameux photomontage attribué à tort à Thomas Pesquet a, lui, en réalité été créé et publié sur Instagram en avril 2014, soit il y a 33 mois... Ce n’est pas la première fois que cette image étonnante est prise pour un selfie d’astronaute. En effet, Francetvinfo.fr a repéré que la chaîne américaine CBS News avait prêté ce fake à l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti en 2014.

