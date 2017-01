A.Ch.

Le forum 4chan n’est pas la source la plus crédible que l’on puisse trouver sur Internet, loin s’en faut. Néanmoins, les allégations de certains de ses utilisateurs au sujet des liens supposés entre Donald Trump et Moscou ont fait couler de l’encre : le rapport qui aurait été établi par un ancien des renseignements britanniques et publié ce mercredi par le site Buzzfeed, pourrait avoir été totalement inventé par un internaute.

>> A lire aussi : La Russie dément avoir «des dossiers compromettants» sur Donald Trump

Alors que sur les réseaux sociaux, certains se félicitent d’avoir trompé les médias, rien ne prouve pour le moment que toute cette histoire ne serait qu’un « hoax ». Rick Wilson, opposant à Donald Trump qui aurait été le premier à recevoir ce document, nie que le rapport provenait de l’internaute qui prétend l’avoir écrit, et nie aussi avoir été la source de Buzzfeed.

You're wrong if you believe



1. What we had came from /pol.

2. That I was Buzzfeed's source.



Try again, boys.