O. G.

Donald Trump n’a pas fini d’obséder les internautes. Alors qu’il rencontre pour la première fois la presse en tant que Président élu ce mercredi, celui qui sera investi vendredi 20 janvier continue de multiplier les sorties orageuses. Dernier tweet vengeur : Donald Trump a réagi avec colère à la polémique sur des documents compromettants qui seraient détenus par Moscou selon les renseignements américains : « Les agences de renseignement n’auraient jamais dû permettre cette fausse information de "fuiter" auprès du public. Le dernier coup contre moi. Vivons-nous dans l’Allemagne nazie ? ».

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?