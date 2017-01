By the Web

La princesse la plus célèbre de la République galactique doit-elle, comme Cendrillon, Blanche-Neige ou Raiponce, être élevée au rang officiel de « princesse Disney » ? Selon Cody Christensen, un fan inconditionnel de Star Wars, la réponse est oui. Suite au décès de l’actrice Carrie Fisher, inoubliable interprète de la Princesse Leia, cet internaute américain a décidé de lancer une pétition sur le site Change.org.

Signée par plus de 73.000 personnes après un démarrage poussif au lendemain de la mort de Carrie à l’âge de 60 ans, la pétition est directement adressée à Bob Iger, patron de Disney. La firme a racheté en 2012 la société de production de George Lucas, Lucasfilm, ainsi que la franchise des sagas Star Wars et Indiana Jones pour 4,05 milliards de dollars (3,13 milliards d’euros) en cash et actions.

« Bien plus » qu’une princesse

Le texte publié par Cody Christensen détaille : « Après la perte tragique de Carrie Fisher, nous avons le sentiment que la seule chose juste à faire pour Disney serait d’outrepasser sa règle qui consiste à ne considérer que les princesses animées comme princesses officielles et de faire de Leia une princesse à part entière. Ce serait une façon merveilleuse de se souvenir de Carrie et un moyen d’accueillir chaleureusement l’une des nouvelles propriétés de Disney adulée par des millions de personnes ». Le fan demande également l’organisation d’une cérémonie officielle pour introniser Leia et un service funéraire spécial en mémoire de Carrie Fisher.

Aujourd’hui, seuls onze personnages de dessins animés Disney ont été certifiés « Princesses ». Cette gamme conçue en 1999 fait régulièrement l’objet de critiques, notamment de la part des mouvements féministes américains. La firme est accusée d’uniformiser l’image des princesses sur les produits dérivés par rapport à celle choisie dans les films. La mise en ligne et la diffusion de cette pétition sur les réseaux sociaux divisent aujourd’hui la très large communauté de fans de Star Wars.

Pétition pour que Leïa soit reconnue princesse Disney ??

Et puis quoi encore :') #LeaderOfGalacticRebellion #NotASimplePrincess — Whovian in Neverland (@CaroBadWolf) January 3, 2017

« Est-ce que nous voulons vraiment que cela arrive ? », interroge sur Twitter un internaute. « Non », lui répond un second, « L’héroïsme est une qualité que chacun peut avoir, pas seulement les princesses. Leia était notre héroïne bien avant que Disney s’en saisisse ».

Fans Are Petitioning to Make Leia an Official Disney Princess. Is That a Thing We Want to See Happen? https://t.co/fE5GArRq7T — GNorth (@gnorth) January 7, 2017

@gnorth No. heroism is a quality anyone can have, not just princesses. Leia was our hero long before Disney claimed her. Carrie more so! — Sarah (@whovian_still) January 7, 2017

D'autres en revanche considèrent qu'il s'agit là d'un hommage mérité et à la hauteur du personnage incarné par Carrie Fisher. Enfin, certains inconditionnels de Leia ont partagé, le soir de l'annonce du décès de l'actrice, plusieurs dessin de la princesse reprenant les codes et l'imagerie des princesses Disney.

A Nice tribute if @Disney made Princess Leia an official or honorary #DisneyPrincess RIP Carrie Fisher #MakeItSo pic.twitter.com/1SCwY2BTSr — Mike Clarke (@MikesRambles) December 27, 2016

PRINCESS LEIA IS A DISNEY PRINCESS — dave (@dclmntalcala) January 7, 2017

my favorite @Disney princess (and now general) Leia Organa



RIP @carrieffisher pic.twitter.com/C1npyTDFyx — AG de la Cruz (@GelidFields) December 28, 2016

