By the Web

INSOLITE Ce personnage évacue son stress dans la musique metal, les karaokés et l'alcool...

Aggretsuko, le nouveau personnage de la société Sanrio - Capture d'écran YouTube

R.L.

Après son célèbre personnage Hello Kitty, la société japonaise Sanrio a présenté ce mercredi une nouvelle mascotte : Aggretsuko, un jeune panda roux, au profil pour le moins étonnant de réalisme.

Cet animal a 25 ans, est célibataire, utilise quotidiennement les transports en commun et travaille dans une entreprise de Tokyo. Et Aggretsuko n’en peut plus. En burn-out, ce panda roux en a marre de ses collègues, de son supérieur et trouve refuge dans la musique metal, les karaokés et l’alcool pour évacuer son stress. Un scénario qui a fait réagir de nombreux internautes.

OK, je suis absolument fan de cette nouvelle mascotte de chez Sanrio! 💖C'est tout moi en version kawaii! 😍#Aggretsuko #アグレッシブ烈子 #サンリオ https://t.co/QweWkgJtJb — Yuna ♡ 日本 (@MlleYuna) January 6, 2017

