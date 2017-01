By the Web

BONNE ANNÉE De Donald Trump à Omar Sy, les meilleurs messages de voeux des célébrités...

Madonna a profité de ses vœux pour faire passer des messages plus sérieux. - MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Avez-vous souhaité vos vœux à tout le monde ? Les stars, elles, ne vous ont pas oublié. Voici un petit tour d’horizon de leurs meilleurs vœux pour 2017.

Donald Trump

Les vœux de celui qui deviendra président des États-Unis le 20 janvier 2017 sonnent un poil revanchards : « Bonne année à tous, y compris mes nombreux ennemis et ceux qui m’ont combattu et qui ont perdu si méchamment qu’ils ne savent plus quoi faire. Love ! »

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016

Mariah Carey

La chanteuse qui a raté son concert du Nouvel an à Times Square a quand même tenu à souhaiter une bonne année à ses fans, avec humour.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017

Emily Ratajkowski

Le mannequin était au restau pour fêter le Nouvel an, elle en a profité pour poster cette photo au naturel.

Cheers to New Years A photo posted by Emily Ratajkowski (@emrata) on Dec 31, 2016 at 9:30pm PST

Antoine Griezmann

Le joueur star de l’Atletico Madrid a passé le réveillon avec ses copains footeux. C’était l’occasion de tourner un Mannequin Challenge, un peu tremblant mais réussi quand même.

Thomas Pesquet

L’astronaute Français parti dans l’espace pour 6 mois pose pour le Nouvel an avec ses collègues russe et américaine et des boules de Noël.

Omar Sy

Y’a pas à dire, la personnalité préférée des Français a la classe.

Tu sais que tu es sur le bon chemin quand regarder derrière ne t'intéresse plus ...Je vous souhaite amour paix & santé. BONNE ANNÉE A TOUS ! pic.twitter.com/B02JBckum0 — Omar Sy (@OmarSy) December 31, 2016

Patrick Bruel

Il y a de l’originalité du côté de Patrick Bruel, qui a tracé son message de bonne année dans le sable. Un vrai romantique ce Patrick.

Il y aurait tant de choses à dire sur l'année qui se termine.

Mais toujours envie de croire que le plus beau est à venir...

Vive 2017 ! pic.twitter.com/g8l9P0aKwh — Patrick Bruel (@PatrickBruelOff) January 1, 2017

Johnny Hallyday

Quand il ne chante pas sur scène, Johnny Hallyday chante… au karaoké. Sa femme Laëtitia le filme avec Joy et Jade, leurs filles, pendant une reprise d’Imagine de John Lennon.

Happy New Year 🙏 #2017 Bonne année à tous ❤️ A video posted by Laeticia Hallyday (@lhallyday) on Jan 1, 2017 at 3:51am PST

Raphaël Varane

Avec sa femme Camille Tytgat, ils profitent de leurs vœux pour annoncer un heureux événement. « Pour nous, ce sera forcément une année très spéciale », écrit-il. Sans aucun doute.

Bonne et heureuse année à tous ! Pour nous, ce sera forcément une année très spéciale 👪❤️#Happy #BabyComingSoon #2017 pic.twitter.com/UbFcNK1w3F — Raphaël Varane (@raphaelvarane) December 31, 2016

Madonna

C’est un Nouvel an caritatif pour la reine de la pop. Elle profite de ses vœux pour faire passer un message sur les droits des femmes ainsi que sur une organisation chargée d’aider les orphelins du Malawi.

Bring it on. 2017! 🎉🎉🎉🎉! The Year of No Fear! 😂🙏🏻🤡💘🌈🗣Express Yourself! 💃🏻💃🏻Women's Lives Matter!👊🏻@RaisingMalawi pic.twitter.com/RKMJpNZlah — Madonna (@Madonna) December 31, 2016

Reese Witherspoon

L’actrice américaine profite du passage à l’année 2017 pour faire un montage des meilleurs moments de 2016. Ca fait un peu mal aux yeux, mais c’est joli !

Wow. 2016 was one for the books! Who’s ready to dive in to #2017!? 🎉 #HappyNewYear pic.twitter.com/rFyDn3tRDP — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) December 31, 2016

Robert Downey Junior

L’interprète d’Iron Man a souhaité ses vœux en postant un gif de lui, déguisé en Père Noël. Pourquoi pas…

Later, 2016. Everyone be safe and I'll see you on the other side! #HappyNewYear pic.twitter.com/XGzURb8Orx — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) December 31, 2016

