By the Web

POPSTAR Vous avez raté votre soirée du Nouvel an? Mariah Carey aussi...

Mariah Carey en plein doute samedi 31 décembre à New York samedi lors de la célébration du Nouvel an. - Greg Allen/AP/SIPA

Lucie Bras

La chanteuse était attendue pour animer le grand show du Nouvel an sur les écrans géants de Times Square en plein cœur de New York. Pas le meilleur endroit pour rater sa performance.

Tout avait pourtant bien commencé. Quelques heures plus tôt,Mariah Carey était prête à faire danser les milliers de personnes venues assister à son spectacle dans le froid. Elle-même a tweeté une photo de ses répétitions d’avant-show. Rien ne semblait annoncer le désastre.

Mais pendant le spectacle, des problèmes techniques l’ont empêchée de continuer à chanter, comme on peut le voir sur ces vidéos, reprises des milliers de fois sur Twitter.

Rain drop

Drop top

Mariah Carey's career ended before the ball dropped



https://t.co/U21CrBfXUN — Stewart Hunt (@Stew2HUNT) January 1, 2017

En professionnelle de la scène, Mariah Carey a gardé sa contenance. Elle semble avoir un problème d’oreillette et de prompteurs. Au bout d’un moment, elle commence à s’agacer et arrête complètement d’essayer de donner le change.

Agacée, elle quitte la scène

Elle chante alors des phrases destinées à son équipe technique. « On n’avait pas validé cette chanson… Il nous manque quelques-uns des chants, mais c’est comme ça. Je vais laisser le public chanter. On n’a pas validé cette chanson pour le Nouvel an baby, c’est comme ça… » Avant de demander « Allume ces prompteurs s’il te plaît ».

Après avoir tout essayé pour sortir de cette situation, elle semble perdre son sang-froid. « Ça ne s’arrange pas », a-t-elle lancé avec dépit au micro, avant de quitter la scène.

Mariah Carey's disgusted sign off after her disastrous performance is basically us to 2016 https://t.co/NPbuH53UDu — Pop Crave (@PopCrave) January 1, 2017

Après ce spectacle raté, les internautes s’en sont donné à cœur joie en se moquant de la diva, comme ce jeune homme qui dit surpasser le play-back de la chanteuse.

I think I nailed it better than Mariah Carey lip syncing 😂 https://t.co/INin0Skx5j — Arron Crascall (@arron_crascall) January 1, 2017

Ou encore la reprise de cette blague sur la fin de l’année 2016 : « Quinze minutes avant de se terminer, 2016 a fait sa dernière victime : la carrière de Mariah Carey. »

With 15 minutes remaining, 2016 claimed its final victim: Mariah Carey's career — Cabot Phillips (@cabot_phillips) January 1, 2017

La superstar a réagi sur son compte Twitter juste après le spectacle, en mettant un gif… d’elle-même (ce n’est pas donné à tout le monde). « Ça arrive… Je vous souhaite une bonne année 2017 et une bonne santé. Voilà qui va faire les gros titres en 2017 », déclare la chanteuse avec humour.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017

Espérons que ce concert gâché restera un mauvais souvenir de l’an passé pour Mariah Carey et qu’elle attaquera 2017 sous de meilleurs auspices.

Mots-clés :