JOYEUX NOEL On le retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux, ce dessin d’un artiste hongrois est à s’en arracher les cheveux…

On vous laisse trouver le mouton. - Facebook/Gergely Dudas

P.F.

C’est un peu un « Où est Charlie ? » à la mode de Noël. Sur cette image mise en ligne sur Facebook et Instagram par l’artiste hongrois Gergely Dudas, il s’agit de retrouver un mouton perdu au milieu de dizaines de Pères Noël. Un vrai casse-tête comme on les aime, partagé près de 4.000 fois sur Facebook et repris par de nombreux utilisateurs sur Twitter.

Très franchement, à moins d’avoir un œil de lynx, il y a vraiment de quoi s’arracher les cheveux. Trouver un petit mouton blanc au milieu des barbes, elles aussi blanches, des Pères Noël n’a rien d’évident.

Gergely Dudas a en tout cas un sacré coup de crayon et il n’en est pas à son coup d’essai. L’année dernière pour Noël, l’artiste hongrois avait caché un panda dans des bonhommes de neige. Le dessin avait lui aussi été massivement partagé sur les réseaux sociaux.

[Jeu] Je sais que vous vous ennuyez donc Cadeau. Trouvez le #panda ! ;-) de rien de rien pic.twitter.com/iRgWKZ2cqO — Noémie de St Vulfran (@Nnaguet) December 23, 2015

Si vous cherchez encore le mouton, Gergely Dudas vous donne la solution sur son blog. Pour ce qui est du panda, on vous laisse vous débrouiller. Un indice, cherchez bien dans le coin droit de l’image…

