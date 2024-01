Six personnes interpellées pour le vol de la collection Balmain

Rien n’arrête la mode, et surtout pas une attaque et un vol. En septembre dernier, une cinquantaine de pièces du créateur Olivier Rousteing avait été volée lors d’un transfert entre l’aéroport de Roissy et le siège de la maison de couture à Paris. Des hommes armés avaient attaqué le véhicule qui transportait des pièces prévues pour un défilé quatre jours plus tard. Et pourtant la présentation de la collection avait pu avoir lieu avec la création de nouvelles pièces en un temps records. Cet événement avait fait grand bruit, de par son caractère inédit mais également par les questions qui entouraient ce vol de pièces très difficiles à écouler sur un marché parallèle.

Six personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire a appris mercredi l’AFP de source policière. Des hommes âgés « d’une vingtaine d’années » ont été arrêtés mardi matin en banlieue parisienne, principalement en Seine-Saint-Denis, a indiqué cette source, confirmant une information du magazine féminin Elle. L’enquête est confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

« Une équipe a été identifiée, qui a permis de remonter à une complicité interne chez le transporteur », a déclaré à l’AFP la source policière. L’employé d’une entreprise sous-traitante figure parmi les interpellés.

Une cible au hasard ?

Plusieurs pièces Balmain ont été retrouvées lors des perquisitions de domiciles, ce qui laisse à penser aux enquêteurs que la collection de la maison de luxe n’était pas visée en tant que telle.

« Si cela avait été une commande précise et spécifique, les pièces auraient été écoulées. Ils ont fait un vol de fret balourd », a estimé la source policière, ajoutant que les suspects n’en étaient « pas à leur premier coup. »

A la suite à cette affaire inédite dans le milieu de la mode, l’équipe de Balmain avait travaillé « jour et nuit » pour refaire les pièces perdues. Le défilé, exubérant et fleuri, avait pu se tenir comme prévu neuf jours plus tard au théâtre de Chaillot avec vue sur la tour Eiffel.

A 38 ans, dont douze en tant que directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing a su transformer le défilé de cette maison de luxe française, connue dans un cercle restreint, en rendez-vous incontournable pour fashionistas.