La reine du fitness Sissy Mua ouvre une boutique éphémère à Paris

Des motifs colorés, des coupes modernes… et même un parfum. TSE Athletics, une des (nombreuses) marques de la reine du fitness sur YouTube et les réseaux sociaux Sissy Mua, arrive à Paris. En 2022 elle avaient ouvert déjà ouvert un premier pop-up avec son compagnon Tini à Paris. Succès immédiat, « les gens faisaient 8 heures de queue » confesse la Niçoise. Jusqu’à ce dimanche 3 décembre, les adeptes du fitness se retrouveront dans les 475 mètres carrés consacrés au sport et situés dans le 11e arrondissement de la capitale.

Le temps du fitness arrive à Paris... pour quelques jours - F.B

Dans cette nouvelle boutique, on nous promet « de nombreux happenings : des séances exclusives de fitness et de muscu », et des tenues de sport que l’on retrouve sur le site de la marque mais pas que… La femme d’affaires prévoit de divulguer des produits exclusifs, non disponibles sur la plateforme.

La boutique TSE Athletics Store est ouverte jusqu’au dimanche 3 décembre 2023 au 71 rue de la Fontaine du Roi, dans le 11e arrondissement de Paris.