Axel Iauch n’est pas docker. La vie professionnelle de ce jeune Breton tourne pourtant autour des conteneurs maritimes. Mais plutôt que de les décharger, il a choisi de redonner une seconde vie à ces grandes caisses métalliques utilisées pour le transport de marchandises en leur offrant de nouveaux usages. L’aventure a démarré en 2021 à Rennes avec le projet Station REV. Associé à Lambert Garnier, Axel Iauch a transformé d’anciens conteneurs en parkings à vélos sécurisés avec la possibilité aussi de recharger son vélo électrique grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit.

Douze stations de mobilité ont pour l’heure été installées sur le territoire, notamment en Bretagne, en région Occitanie et en Isère. Après une levée de fonds qui doit avoir lieu dans les prochaines semaines, le duo d’entrepreneurs prévoit d’accélérer le déploiement avec un objectif d’installer « une cinquantaine de stations l’an prochain », selon son cofondateur.

Cinq appareils installés dans les conteneurs

En plus de la mobilité, Axel Iauch se lance également sur le créneau du sport-santé. Avec son nouveau projet Racine, il ambitionne cette fois d’aménager de petites salles de fitness autonomes en énergie dans ces anciens conteneurs maritimes. Avec pas loin de 5.000 salles de sport et de remise en forme, ce n’est pourtant pas l’offre qui manque en France. « Il y a l’embarras du choix dans les grandes villes ou les villes moyennes mais il y a des secteurs plus reculés où il n’y a rien », assure-t-il. Début novembre, la première salle de « fitness rural » a ainsi ouvert ses portes dans un conteneur installé près du stade de football de Lanmeur dans le nord du Finistère. Une commune où « la salle de sport la plus proche est à quinze minutes en voiture », précise Axel Iauch.

La première station de "fitness rural" a été installée à Lanmeur dans le nord du Finistère. - Racine

A l’intérieur de la caisse métallique de 30 m2, les adhérents, limités au nombre de trois à chaque fois, ont le choix entre cinq appareils avec un tapis et un vélo de course et deux machines pour la musculation. L’abonnement pour accéder à la salle, ouverte de 6 heures à 23 heures, coûte 15 euros par mois contre « 35 euros en moyenne. » « On a choisi des tarifs accessibles pour promouvoir vraiment le sport-santé dans ces territoires », souligne Axel Iauch.

Outre les communes rurales, il cible aussi les entreprises avec ses salles de fitness en version réduite. Un concept qui tend à se développer avec de plus en plus d’acteurs sur le marché. « Mais souvent, les conteneurs ne servent que de lieu de stockage pour des coachs sportifs qui proposent des séances en plein air », souligne le jeune entrepreneur breton. A l’avenir, il souhaite aussi travailler avec des producteurs locaux afin de proposer des paniers de fruits et légumes que les adhérents pourront récupérer directement dans la salle de sport. « On veut allier le fitness à l’alimentation durable, insiste-t-il. Car c’est bien de faire du sport mais on perd tous les bénéfices si on a une alimentation déséquilibrée. »