Mark Zuckerberg avait 20 ans quand il a créé Facebook, dans sa chambre d’étudiant, à l’univers de Harvard. Pierre et Noâm sont plus précoces encore que le prodige américain. Ces Narbonnais ont 17 ans, et sont encore au lycée. Mais quand ils ne pas bûchent leurs cours, ces deux-là œuvrent sur le projet qu’ils chérissent depuis bientôt neuf mois : un réseau social pleinement dédié aux passionnés de fitness et de musculation.

Placetrainer.fr (c’est son nom) est ouvert, gratuitement, à tous les internautes qui poussent de la fonte, à ceux qui se tapent des séances pas possibles sur des vélos elliptiques… Mais aussi à ceux qui débutent tout doux l’aquagym, la boxe ou le crossfit. « Nous pratiquons, tous les deux, avec Noâm, la musculation, et on s’est rendu compte que c’était toujours très compliqué de trouver des amateurs ou des professionnels qui ont la même passion que nous, confie Pierre à 20 Minutes. On a cherché, mais on n’a trouvé aucun site, ni réseau social, qui regroupe les passionnés de ces disciplines. Alors, on l’a créé ! »

Partager ses performances et interagir avec d’autres fans

Sur Placetrainer.fr, tout le monde, du débutant au compétiteur confirmé, se passionne pour ces disciplines. Comme sur un réseau social tout à fait traditionnel, on peut partager ses performances et ses doutes, ses recommandations nutritionnelles, des photos, des vidéos et interagir avec d’autres membres. Dans la bienveillance, promet le duo. Mais le petit plus de Placetrainer.fr, c’est la possibilité, pour n’importe quel internaute, de dénicher en deux clics, en faisant une recherche géolocalisée et par discipline, un coach professionnel capable de lui livrer de bons conseils. Ou une bonne salle d’entraînement. Ou un centre spécialisé. « Nous voulons briser les barrières entre les amateurs et les professionnels, et créer des synergies positives pour tout le monde », se réjouit Noâm.

Noâm et Pierre, les créateurs du réseau social Placetrainer.fr. - Placetrainer.fr

Pour les amateurs, passionnés de fitness ou de musculation, l’accès à ce nouveau réseau social, sur Internet ou via l’application dédiée, est gratuit. Les professionnels qui souhaitent être référencés sur cette plate-forme, eux, doivent toutefois débourser un peu moins de 10 euros par mois. Beaucoup, beaucoup moins cher qu’une publicité régulière sur Facebook ou sur Instagram, pointent les deux jeunes entrepreneurs.

« On veut aller plus loin, encore ! »

Ces deux-là se sont bien trouvés : Noam étudie le management et le marketing, tandis que Pierre se destine à des études de diététique. Pour un réseau social sur la musculation et le fitness, ce n’est pas inutile. « On se complète ! », confie Pierre. Alors oui, se lancer dans un tel projet, à 17 ans, ce n’est pas banal. Mais ils peuvent compter sur leurs amis, pour la motivation. Et sur leurs parents, à fond derrière eux, pour leur donner un coup de pouce. C’est d’ailleurs le père de Noâm, webmaster, qui a réalisé l’architecture du site.

Si ce n’est, pour l’instant, que le début, « on est très heureux, très fiers, de ce que l’on a réussi à créer, sourit Pierre. Et les excellents retours que l’on a, ça nous motive ! » « On veut aller plus loin, encore ! », renchérit Noâm. Emoticone Biceps, pour ces lycéens.

Le réseau social Placetrainer.fr, c’est ici.