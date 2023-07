Le nombril prend l’air cet été ! Avec le crop top, tout débute en 1893 lors de l’Exposition universelle de Chicago, quand les danseuses orientales présentaient leur ventre. Imaginé initialement pour célébrer la culture du corps, ce vêtement a traversé les siècles. Dans les années 1980, il était arboré par les hommes comme par les femmes, dans un style sporty. Sur scène, Prince et Madonna en faisaient leur marque de fabrique, quand au cinéma, il était mis en lumière dans Rocky ou Flashdance. Le crop top était alors la nouvelle forme de t-shirt à avoir, associé aux ventres plats, aux hanches inexistantes, aux corps musclés qui répondaient aux standards de beauté d’une époque. Il fallait se sculpter un corps « parfait » et le montrer.

Dans les années 2000, Britney Spears ne jure que par lui, il vient dévoiler le piercing aux nombrils des jeunes filles et se marie à un pantalon taille basse. La mode, éternel recommencement, finit par s’en lasser et il se voit jeté au fond du placard, oublié au profit de t-shirts plus confortables, qui peuvent se glisser dans les pantalons. Jusqu’à revenir sur le devant des catwalks. « Aujourd’hui, le crop top est devenu la coupe de base pour les vêtements, il est très compliqué de trouver des coupes longues », débute Dinah Sultan, styliste tendance chez Peclers Paris. La raison de ce retour en grande pompe ? Affirmer ses formes, sa sensualité et libérer son corps.

La tendance Y2K et le retour du crop top

Depuis quelques saisons, les marques ne jurent plus que par lui. « C’est le nouveau t-shirt blanc ! », ajoute Dinah. Le revival du crop top doit beaucoup à TikTok et la tendance du Y2K qui participent à l’essor des vêtements courts, remis au goût du jour, notamment par les moins de 20 ans. Sur les vidéos, il devient le top emblématique des millénials. « Avant la mode était plus loose et street, mais aujourd’hui toutes les coupes du rayon femme ont été raccourcies », ajoute la spécialiste. Sur les réseaux sociaux, il est adoré des utilisatrices, « c’est un vêtement très visuel, il vient souligner la poitrine et la ceinture, dévoiler le ventre. C’est une façon d’encadrer le corps », continue-t-elle.

« On voit de plus en plus de mannequins arborer fièrement leurs rondeurs », développe Claire Perrot, responsable de la communication de la marque Noo Paris, qui commercialise des hauts courts du 36 au 44. Les célébrités réinterprètent ce vêtement, inspirant des milliers de femmes à travers le monde. Il n’est plus uniquement porté par des corps minces - même si Hailey Bieber en fait son uniforme, puisque des personnalités telles que Lizzo ou Ashley Graham n’hésitent pas à se présenter dedans. Rihanna de son côté, portait régulièrement un crop top laissant apparaître son ventre lors de sa grossesse. Les créateurs le réinventent, comme Miu Miu avec son défilé printemps été 2022. Si le Miu Miu set, a été aperçu principalement sur des silhouettes filiformes au ventre plat dans de nombreux magazines, Paloma Elsesser mannequin grande taille, a été photographié dedans, en février 2022 pour la une du magazine de mode i-D, rappelant alors, que le top court n’était pas réservée qu’à une seule morphologie.

Le crop top, un vêtement pour célébrer tous les corps

Aujourd’hui, qu’il soit débardeur, manche courte, manche longue, moulant ou non, on le trouve de toutes les formes dans les magasins. Il présente tous les corps et devient une façon de s’affirmer, de revendiquer ses formes. « Il y a beaucoup de sens derrière le port du crop top, plus qu’on ne l’imagine », explique Dinah Sultan. « Le ventre s’assume au même titre que les jambes, les bras, le dos. On y voit une forme de refus des conventions, une manifestation de notre liberté de femme à porter ce qu’on veut », commente Claire Perrot.

De TikTok à Instagram, impossible de passer à côté. Les utilisatrices s’affichent dans des hauts courts et encouragent leurs consœurs à faire de même. « Quand on n’ose pas porter un vêtement, mais qu’on voit une personne le mettre sur les réseaux, cela nous pousse à faire de même », confit la styliste tendance chez Peclers Paris. « Sur la question des corps minces, les réseaux sociaux contribuent à ce que chacun s’empare de ce vêtement », ajoute Emilie Coutant, sociologue de la mode. Que ce soit dans la rue ou sur les réseaux, le ventre s’affiche de manière plus décomplexée, « ça fait du bien de voir finalement des corps différents s’assumer en portant des vêtements qui montrent le ventre », révèle la responsable de la communication de la marque Noo Paris. Ainsi, le crop top devient un véritable outil d’acceptation de son corps, « c’est presque militant ! », souligne la sociologue, « une revendication féministe », ajoute la styliste. Il s’inscrit dans la tendance body positive, « finalement montrer son ventre, c’est montrer la réalité des corps et sortir de l’image idéalisée du ventre qui n’est pas nécessairement plat », rappelle Claire Perrot. Porter un crop top permet pour certaines femmes de se réapproprier leur corps, « je montre ce que j’ai envie de montrer, peu importe le regard d’autrui », ajoute Emilie Coutant.

Comme la minijupe a pu l’être dans les années 1960, le crop top en découvrant les ventres, ouvre une nouvelle fois la route vers l’acceptation de soi et de son corps dans une époque qui peine encore à montrer de la diversité, que ce soit au cinéma ou sur les couvertures de magazine.