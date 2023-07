Tiré ce jeudi 13 juillet pour laisser la journée du lendemain entièrement consacrée aux commémorations de l’attentat de la promenade des Anglais (lire l’encadré), le feu d’artifice célébrant la Fête nationale sera lancé à 22 heures au large du quai des Etats-Unis. Avec la bénédiction des autorités malgré le « contexte des violences urbaines survenues en France ». « Aucun renseignement recueilli ne nécessite ou ne justifie qu’une mesure préfectorale d’interdiction soit prise dans les Alpes-Maritimes », indique la préfecture. Et pour ces 30 minutes de show pyrotechnique, la mairie de Nice promet un voyage dans le passé avec « une playlist mettant à l’honneur la musique française de 1868 à nos jours ». Où doit-on se placer pour en profiter au mieux ? 20 Minutes vous aide à trouver le spot parfait.

Le plus évident, près des galets

Sur la prom, le quai des Etats-Unis ou à Rauba Capeu (où la circulation automobile sera interdite dès 19h30 et jusqu’à 1 heure du matin), vous serez au cœur du spectacle, tout en profitant de la bande-son. C’est l’endroit le plus évident pour admirer le feu d’artifice. Mais sans doute aussi le plus bondé. Pour espérer avoir une bonne place en contrebas, sur les galets, pensez à arriver le plus tôt possible, en profitant pourquoi pas d’un bon pique-nique face à la mer.

Pour ceux qui cherchent un peu plus de confort, moyennant finances, de nombreuses plages privées proposent aussi des menus spéciaux (58 euros au Beau rivage ou encore 70 euros à l’Opéra plage, à réserver si ce n’est pas déjà complet) et des transats. Les rooftops de certains établissements du bord de mer (Le Méridien, l’Anantara Plaza, ou encore l’Aston) devraient aussi être pris d’assaut.

Des nids d’aigle pour profiter du show

Pour ceux qui n’ont pas peur de crapahuter, il est tout à fait possible de prendre un peu (ou beaucoup) de hauteur. Certaines collines niçoises sont de parfaits postes d’observation. Notamment au niveau de l’avenue de Pessicart ou du côté du parc départemental d’Estienne d'Orves.

Il y a aussi le mont Boron et même, pour les plus aventureux, le mont Gros, où culmine l’observatoire de Nice. Là, vous ne serez pas tout près du spectacle mais vous pourrez l’admirer avec une large vue sur la ville éclairée et sur toute la Côte d’Azur. Cerise sur le gâteau, à 22h30, vous pourrez même enchaîner avec le feu d’artifice tiré par la ville voisine de Saint-Laurent-du-Var.

Attention par contre, pour ceux qui auraient été tentés : la tour Bellanda, la colline du château et ses différents balcons ne seront pas accessibles au moment du show niçois. L’endroit, évacué dès la fin de l’après-midi, sera fermé à 20 heures, précise la ville à 20 Minutes.

Et si vous ratez ce rendez-vous du 13 juillet, rendez-vous à Cannes le 14

Allez y aussi si vous êtes tout simplement fondu de feux d’artifice. Les Norvégiens de la firme North star fireworks donneront le coup d’envoi du Festival international d’art pyrotechnique, à 22 heures sur la Croisette, avec un show inspiré de l’œuvre classique de Dante, La Divine comédie.

Le jury de cet événement parmi les plus réputés au monde décernera comme la prestigieuse Vestale d’or. Ils devront départager les meilleurs artificiers déjà récompensés les trois années précédentes. La crème de la crème.