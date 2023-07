Le 14 juillet approche à grands pas. Si vous êtes à Paris ces prochains jours, vous devez être en train de vous demander comment regarder le feu d’artifice sans être plongé dans la marée humaine sur les Champs-Elysées ou sur la place du Trocadéro. On n’a pas tous la chance d’avoir un ami avec un appartement bien placé, en face de la Tour Eiffel. Alors, pour vous épargner une soirée de galère, on vous donne nos meilleurs plans pour pouvoir profiter du spectacle.

Prendre de la hauteur

Pour regarder le feu d’artifice tout en s’éloignant un maximum de la Tour Eiffel, et de la foule, on vous propose de prendre un peu de hauteur. Quoi de mieux que de profiter de la vue depuis le haut de la Butte Montmartre, des marches du Sacré-Cœur ou encore du parc de Belleville ? Pour réussir votre coup, on vous conseille de venir bien en avance, quitte à passer l’après-midi assis sur les marches. L’attente risque d’être longue. Mais avec une belle vue et un casse-croûte, cela passe mieux.

Des adresses plus discrètes

Si vous prévoyez de fuir les endroits touristiques et la foule au maximum, on vous propose quelques points stratégiques pour avoir une belle vue au détour d’une rue. La rue Saint-Dominique (7e arrondissement), l’avenue du Maine (14e arrondissement) ou encore la place de la Catalogne (14e arrondissement), moins cotées, offrent une vue particulièrement dégagée sur la tour Eiffel.

Optimiser la soirée

Quitte à attendre longtemps, et à se bouger pour cette soirée, autant ne pas en profiter à moitié. On vous invite à monter en haut du Mont Valérien, ou à vous faire inviter chez un copain qui a un appartement à Boulogne, pour essayer de voir non seulement le fameux feu d’artifice qui surplombe la dame de fer, mais aussi ceux des villes aux alentours.

Les classiques

Idée classique mais valeur sûre : se poster le long des ponts de Paris. Depuis le Pont de l’Alma, le Pont de Grenelle, la passerelle Debilly, le pont Iéna ou encore le pont Bir Hakeim… Vous n’aurez à peine à lever la tête pour profiter du feu d’artifice.

Pour un plus gros budget

Pour ceux qui sont prêts à investir pour une belle soirée, on vous conseille un rooftop à proximité de la Tour Eiffel. Les terrasses des restaurants tels que Le Rooftop Éphémère du 10e Ciel, Les Ombres, sur le toit du musée du quai Branly, ou encore Le Ciel Paris, au 56e étage de la tour Montparnasse proposent un bon repas en plus d’une belle vue.

Et puis, pour ceux qui veulent croiser absolument personne, vous pouvez aussi profiter du spectacle confortablement installé dans votre canapé devant la retransmission en direct sur France 2.