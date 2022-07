Tour de France 2022 EN DIRECT: Une promenade bien méritée puis le feu d'artifice sur les Champs-Elysées... Suivez la 21e et dernière étape avec nous

C'est ter-mi-né ! Il n'y a plus d'enjeux sur ce Tour, seulement du plaisir. Comme le veut la tradition, les coureurs vont aujourd'hui rouler à un train de sénateur à partir de La Défense Arena, d'où est donné le départ de cette 21e et dernière étape. Le temps de profiter, de tailler le bout de gras sur les trois semaines qui viennent de s'écouler, et de quelques photos souvenirs pour les porteurs de maillots distinctifs. Tout va s'accélérer en arrivant sur les Champs, où le peloton va passer 8 fois la ligne avant le sprint que toutes les grosses cuisses rêvent de remporter.

>> Rendez-vous vers 17h30 pour vivre cette dernière étape ensemble...