Tour de France 2022 EN DIRECT : Dernière journée danoise pour le peloton... Suivez la 3e étape avec nous

Salut les cyclix ! Prêts à claquer votre meilleure sieste devant une nouvelle étape danoise ? Ce sera la dernière du nom. Après cette 3e étape, fini le week-end pépouze au Danemark, et on se retrouvera directement dans l’enfer du nord de la France. Mais avant ça, les sprinteurs devraient, sauf surprise, encore s’éclater ce dimanche. Wout Van Aert essayera sans doute de défendre son maillot jaune en allant claquer en prime une victoire d’étape pour gratter des bonifications. En forme, le revenant Fabio Jakobsen visera quant à lui un doublé. Pour ce qui est des favoris, rien à signaler en principe sur un tracé de moins de 200 bornes dont les seules difficultés sont répertoriées en 4e catégorie. Même pas un échauffement pour Pogacar, Roglic et les autres.

>> Rendez-vous aux alentours de 15h à 100 bornes de l’arrivée pour le début du live