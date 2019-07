Le coureur espagnol Mikel Landa — SIPA

C'est un fait de course que personne n'a vraiment compris sur le moment. Mais pour quelle bonne raison Mikel Landa, le grimpeur basque de la Movistar, s'est-il retrouvé dans le groupe de poursuivant alors qu'il était parfaitement survécu à la bordure parmi les meilleurs lors de la 10e étape du Tour de France ? La réponse est venue d'une video disséquée par les médias espagnols, et dans laquelle on voit Landa se faire éjecter dans le fossé par un coureur qui perd visiblement le contrôle de son vélo.

Sur ces images prises depuis l'hélicopter, difficile de distinguer qui est le coureur responsable de la chute de Landa, et encore moins si le geste est volontaire. Toujours est-il que ce compte Twitter a accusé directement Romain Bardet, dont il a cru reconnaitre le numéro.

« Je suis désolé de ce qui est arrivé à Mikel Landa mais ce n'est pas moi qui le balance » a immédiatement répondu Bardet. Effectivement, car le coupable se dénoncera finalement de lui-même quelques minutes plus tard. C'est le champion de France Warren Barguil, dont le maillot arc-en-ciel ressemble quelque peu à celui de Bardet, qui a commis la bourde. Il s'en explique sur Twitter. « Déséquilibré en touchant la roue de Julian, je touche Mikel qui me remontait sur la gauche », décrit le Breton.

Je suis triste de la chute de Mikel Landa. Déséquilibré en touchant la roue de Julian, je touche Mikel qui me remontait sur la gauche. C’est allé très vite, ce n’était pas volontaire. J’ai évité la chute miraculeusement ce qui n’a pas été le cas de Mikel. J’espère qu’il va bien. — barguil (@WarrenBarguil) July 15, 2019

Landa, pour l'instant, n'a pas réagi.