Nadal créé la polémique avec ses propos sur le féminisme

Rafael Nadal s’est mis dans la mouise. Si le tennisman ne joue actuellement pas à cause d’une blessure, il ne fait pas pour autant moins parler de lui. Et notamment après la récente annonce de son rôle d’ambassadeur auprès de la fédération saoudienne, alors que le pays est vivement critiqué pour le non-respect de certains droits humains.

Il a tenté de justifier son choix et d’aborder la question du féminisme dans l’émission El Objectivo de la chaîne espagnole La Sexta. Le champion a d’abord estimé « qu’il doit y avoir les mêmes investissements et les mêmes opportunités » pour les femmes et les hommes. Mais pas pour la rémunération. « Les mêmes salaires ? Non, pour quoi faire ? », a-t-il rétorqué.

« Le forfait tout compris du gentleman pas encore déconstruit »

Le Majorquin a bien tenté de se rattraper : « Si vous me dites que le féminisme, c’est penser qu’un homme et une femme méritent exactement les mêmes opportunités, je suis féministe. », avant de regretter que le féminisme soit poussé à « l’extrême ». « J’ai une mère et une sœur », s’est-il ensuite bizarrement défendu à 14 reprises dans l’émission.

Des propos qui suscitent de vives polémiques en Espagne, au point de voir le quotidien El Pais démonter Rafael Nadal dans son édito : « Ce moment est magnifique quand Nadal dit qu’il a une sœur et une mère. Espérons un ami gay, un voisin noir et nous aurions le forfait tout compris du gentleman pas encore déconstruit. » Le tennisman a néanmoins reconnu que l’Arabie saoudite est « un pays qui est très en retard dans beaucoup de domaines », histoire de désamorcer un peu la situation dans laquelle il s’est mis tout seul. Le joueur aux 22 titres du Grand Chelem espère faire son retour rapidement pour viser un nouveau titre à Roland Garros.