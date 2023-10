Au printemps, on se disait que Gaël Monfils, miné par les blessures, était plus proche d’annoncer sa retraite sportive que de gagner un 12e titre en carrière. On avait encore sous-estimé le Français, qui s’est imposé ce dimanche en finale du tournoi ATP 250 de Stockholm. A 37 ans, la « Monf' », actuel 140e mondial, est assuré de réintégrer le Top 100 ce lundi. Dans la capitale suédoise, il a battu en finale l’étonnant qualifié russe Pavel Kotov, en trois manches (4-6, 7-6 [6], 6-3).

📊 Plus longues séries de saisons avec au moins une finale sur le circuit ATP :

🇨🇭 Federer | 20 (2000-2019)

🇫🇷 Monfils | 19 (2005-2023) 💥

🇺🇸 Connors | 19 (1971-1989)

🇪🇸 Nadal | 19 (2004-2022)

🇷🇸 Djokovic | 18 (2006-2023)

🇪🇸 Orantes | 16 (1968-1983)

🇨🇿 Lendl | 16 (1979-1994) pic.twitter.com/6nVdNepcrl — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Plus d’informations à suivre…