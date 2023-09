C’est Alexander Zverev qui a donné l’alerte, au cours de son match épique des 8es de finale de l’US Open, gagné en cinq manches (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) face à l’Italien Jannik Sinner. Au cours du 4e set, l’Allemand de 26 ans s’est adressé à l’arbitre de chaise James Keothavong pour se plaindre d’un spectateur. « Il vient de dire la phrase de Hitler la plus célèbre au monde », a déclaré le 12e joueur mondial à l’arbitre. « C’est incroyable. »

La personne en question venait de chanter quelques paroles de l’hymne de l’Allemagne nazie. Keothavong a ensuite consulté les responsables de la sécurité pour tenter d’identifier le coupable. Finalement, un homme portant une casquette de baseball bleue a été désigné et a reçu l’ordre de quitter l’enceinte.

El tenista Zverev escucha una frase de Hitler, para el partido y expulsan inmediatamente al nazi que la dijo del partido en el US Open. Así debería ser siempre. pic.twitter.com/HxOyA2SnTh — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 5, 2023



« Il a commencé à chanter l’hymne hitlérien de l’époque - Deutschland Uber Alles - c’était un peu trop », a déclaré Zverev après la rencontre.

« Pas vraiment fier de cette histoire »

« Il s’est impliqué dans le match pendant un long moment et cela ne me dérange pas. J’aime quand les fans sont bruyants, j’aime quand les fans sont émotifs, mais je pense qu’en tant qu’Allemand, je ne suis pas vraiment fier de cette histoire, ce n’est pas vraiment une bonne chose à faire. » « Et lui, assis dans l’un des premiers rangs, beaucoup de gens l’ont entendu. Si je ne réagis pas, je pense que ce n’est pas bien de ma part », a-t-il souligné.