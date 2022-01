Il est chaud ! Benoît Paire (56e mondial) s’est qualifié jeudi pour le troisième tour de l' Open d'Australie en tapant le Bugare Grigor Dimitrov (28e) en quatre sets 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), et affrontera Stefanos Tsitsipas au prochain tour. Calme et serein pendant tout le match, devant un public bruyant et partagé entre les deux joueurs, le Français de 32 ans a exulté après avoir salué son adversaire.

L’Avignonnais avait déjà atteint deux fois (2014 et 2017) le troisième tour à Melbourne, sans jamais le passer. L’an dernier, alors qu’il était psychologiquement atteint par les mesures sanitaires liées à la pandémie de covid, il avait perdu dès le 1er tour.

Benoît Paire qui fait le tour du terrain pour applaudir ses supporters et leur filer ses serviettes. Le tennis qu'on aime. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 20, 2022

Dans le quatrième set, Paire a immédiatement fait le break pour se détacher 3-0, mais Dimitrov a su recoller. Le Français a connu une alerte au changement de côté à 5-4 en sa faveur : vraisemblablement pris de maux d’estomac, il fait venir un médecin qui lui a donné un cachet. Finalement les deux hommes ont pu reprendre et terminer sur un nouveau tie-break où, à partir de 2-2, Paire a marqué cinq points d’affilée pour boucler la partie sur sa première balle de match.