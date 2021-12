Ça tombe comme à Gravelotte. Andrey Rublev est venu grossir les rangs des participants au tournoi d’Abu Dhabi, du 16 au 18 décembre, positifs au Covid-19. Avant lui, Rafael Nadal, Emma Raducanu, Belinda Bencic, Ons Jabeur et Denis Shapovalov avaient été contaminés.

« Bouleversé », le numéro 5 mondial, à l’isolement « avec des symptômes minimes » à Barcelone, a annoncé la nouvelle dimanche soir sur les réseaux. « Je suis le protocole. Comme vous le savez, je suis vacciné et j’étais en train de me préparer pour les prochains tournois », dont l’Open d’Australie, qui arrive à grand pas (17-30 janvier) et auquel le Russe ne désespère pas de participer. « Je retournerai sur le court le plus tôt possible », a-t-il conclu.