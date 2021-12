Rafael Nadal avait déjà déclaré ne pas être certain de disputer l’Open d’Australie, du 17 au 30 janvier, après ses deux défaites vendredi et samedi contre Andy Murray puis Denis Shapovalov, lors d’un tournoi exhibition à Abu Dhabi. L’Espagnol avait retrouvé la compétition après plus de quatre mois d’absence consécutifs à une blessure au pied gauche. Les choses se sont encore compliquées pour Nadal, qui a contracté le Covid-19.

Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución.

Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos!



Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

« Je voulais vous annoncer que lors de mon retour à la maison après avoir disputé le tournoi d’Abu Dhabi, le test PCR réalisé en arrivant en Espagne s’est révélé positif au Covid », a tweeté lundi le roi de Roland-Garros, âgé de 35 ans. Confiné chez lui, Nadal passe « des moments désagréables ». Il évoque « une flexibilité totale de son calendrier », qui dépendra bien entendu de l’évolution de son état de santé.