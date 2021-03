Comme Federer en son temps, Djokovic aura été numéro un mondial pendant 310 semaines durant sa carrière (et c'est pas fini). — DAVID GRAY / AFP

Numéro un mondial pour la 310e semaine de sa carrière, Novak Djokovic a égalé le record de Roger Federer de semaines passées au sommet du classement ATP. Plus rien ne peut empêcher le Serbe, récent vainqueur de l'Open d'Australie, de battre le record de Federer. Avec 12.030 points, il ne peut pas être dépassé par ses poursuivants, l’Espagnol Rafael Nadal (2e, 9.850 pts) ou le Russe Daniil Medvedev (3e, 9.735 pts).

Seul changement dans le top 20 : David Goffin, victorieux à Montpellier, gagne une place. Le Belge passe 14e au détriment de Milos Raonic. Le meilleur Français est toujours Benoît Paire, 29e (1.738 pts) après son élimination en quarts de finale du tournoi de Cordoba (Argentine). Il est talonné par Ugo Humbert, quart de finaliste à Montpellier et qui gagne une place (31e, 1.726 pts). Lucas Pouille, éliminé dès son entrée en lice à Montpellier après un an et demi sans jouer, recule de deux places, au 81e rang de la hiérarchie mondiale.