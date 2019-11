Nadal et l'Espagne remporte la Coupe Davis 2019. — JAVIER SORIANO / AFP

Rafael Nadal a offert à l’Espagne sa sixième Coupe Davis, la première de l’ère Piqué, en remportant le second simple, face à Denis Shapovalov 6-3, 7-6 (9/7), lors de la finale contre le Canada, dimanche à Madrid. Plus tôt dans la journée, Roberto Bautista-Agut avait remporté le premier simple contre Felix Auger-Aliassime 7-6 (7/3), 6-3, alors même qu’il venait de perdre son papa, décédé trois jours plus tôt.

L'Espagne 6e nation de Coupe Davis, n°1 du 21e siècle

32 🏆 🇺🇸 USA

28 🏆 🇦🇺 Australie

10 🏆 🇫🇷 France, 🇬🇧 Royaume-Uni

7 🏆 🇸🇪 Suède

6 🏆 🇪🇸 Espagne

3 🏆 🇨🇿 République Tchèque, 🇩🇪 Allemagne — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) November 24, 2019

De son côté, Nadal a poursuivi son sans-faute en Coupe Davis. Le Majorquin est invaincu en simple dans cette compétition depuis 15 ans. Respect. Après une semaine partagée entre critiques du nouveau format, des horaires des matchs et de l’ambiance molassonne, la Coupe Davis 2.0 referme ses portes. On lui dirait bien à l’année prochaine, encore que, mais ce n’est même pas sûr que le tournoi dans sa forme actuelle résiste une année supplémentaire face à la concurrence de l’ATP Cup.