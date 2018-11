C'est pas trop tôt: Nick Kyrgios va consulter des psychologues pour mieux gérer son mental

Nick Kyrgios, tout en retenue après le point de dingue de Federer. — Juergen Hasenkopf/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Mieux vaut tard que jamais. Nick Kyrgios, autant réputé sur le circuit pour ses qualités de joueur que pour ses pétages de plomb, a confié à la presse australienne mercredi qu’il avait entrepris de consulter des psychologues afin de se renforcer mentalement.

« J’ai probablement trop traîné avant de le faire. Mais ça y est, je m’y suis mis, je me sens plus libéré d’en parler, et j’ai le sentiment que je n’ai plus à le cacher », a déclaré le joueur de 23 ans au quotidien Canberra Times. « J’ai dû lutter cette année avec des problèmes sur et hors du court », a ajouté Kyrgios, qui a dû écourter sa saison en octobre après le tournoi de Moscou, où il avait déclaré forfait à cause d’une blessure au coude.

Un calendrier remanié

Le joueur, qui s’estime « très chanceux » d’accomplir une telle carrière de tennisman professionnel, a aussi annoncé qu’il allait modifier à l’avenir son calendrier afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que ces deux dernières années. « Je suis en train de travailler avec mon staff afin de trouver le bon équilibre dans mon calendrier, ce que je pense ne pas être parvenu à faire ces deux dernières années, que je n’ai pas pu terminer », a précisé Kyrgios, en proie également à des pépins physiques.

VIDEO. US Open: «Ce n'est pas toi, je veux t'aider», quand l'arbitre aide Kyrgios à battre Herbert https://t.co/akO1U3903X pic.twitter.com/yWhTt8XM7o — 20 Minutes (@20Minutes) August 30, 2018

L’image qui restera de lui cette année est celle d’un joueur désemparé face au Français Pierre-Hugues Herbert à l'US Open​ : ce jour-là, l’arbitre Mohamed Lahyani était descendu de sa chaise pour venir lui parler, et lui avait notamment dit « vouloir l’aider » et qu’il valait mieux que ça. L’Australien avait finalement gagné ce match. Descendu à la 37e place mondiale après être monté jusqu’au 13e rang, Kyrgios a abandonné en 2018 au jeune Alex De Minaur le statut de numéro un australien.