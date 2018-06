VIDEO. Quand Herbert envoie la balle sur Mahut et le met KO

TENNIS On a mal pour lui...

Mahut lorsqu'il était debout — SIPA

C’est sans conteste le plus beau coup français réalisé dans ce Roland Garros. Bon, en même temps, la concurrence n'était pas très forte, il faut l’admettre… Mais quand même. Ce coup de génie nous vient de la paire Pierre-Hugues Herbert- Mahut. Le premier a envoyé sans faire exprès une vraie praline dans la tête du second, qui est tombé au sol, sonné. Vu la violence du coup, on comprend bien pourquoi… Au moins, ça change des coups droits en lasso de Nadal​.