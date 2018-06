VIDEO. Roland-Garros: Moment de gloire, un jeune ramasseur échange des balles avec Nadal sur le Central

Nadal échange avec un ramasseur de balles — SIPA

Rafael Nadal a un peu gâché la journée de tous les français en étrillant Richard Gasquet... sauf un. Léo, jeune ramasseur de balle pendant toute la quinzaine, a eu la chance d'échanger quelques balles sur le court Central avec l'Espagnol à la fin du match. Une bien belle image qui a ravi les spectateurs et les télés, qui se sont régalés. En plus, le petit gars se débrouille plutôt pas mal.

- Tu as fait quoi cette après-midi ?

- Rien de fou ! J'ai tapé la balle avec @RafaelNadal !! Et toi ? 👀 pic.twitter.com/k7ccP351Hz — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) June 2, 2018

Alors évidemment, les mauvaises langues diront que le ramasseur de balle s'en est mieux sorti que Richard Gasquet, qu'il a fait plus courir Nadal et autres persifleries... Mais nous on est pas comme ça alors on ne va surtout pas se le permettre.