Et si la saison jusque-là encourageante du Stade Français (troisième du Top 14) avait connu un virage négatif à Pau samedi ? On parle ici évidemment de la lourde défaite (30-6) dans le Béarn, mais surtout de l’après-match. Car plusieurs joueurs et membres de l’encadrement du Stade Français ont été sanctionnés par le club parisien pour être sortis sans autorisation après ce revers en terre paloise.

Le Stade Français a en effet publié un communiqué pour confirmer les informations du journal L’Equipe, notamment au sujet de « l’altercation entre un de ses joueurs et un membre du staff palois », lors de cette sortie samedi soir à Pau.

La consigne de l’encadrement sportif était « de rester à l’hôtel » à Pau

A l’issue de la défaite face à la Section Paloise, la deuxième de rang après celle concédée à domicile contre le Racing 92 (9-13), « plusieurs joueurs et deux membres du staff ont pris, dans la soirée, la décision de sortir en ville malgré la consigne de l’encadrement sportif de rester à l’hôtel », a précisé le club parisien. Selon L’Equipe, un joueur du Stade français aurait adressé un coup au visage d’un membre de l’encadrement de la Section paloise au cours de cette sortie.

Après ces incidents, le Stade Français a mené une enquête interne et il a pris la décision de sanctionner les fautifs, ajoute le club, sans toutefois préciser la nature des sanctions. De quoi ajouter du piquant en tout cas en vue du prochain choc de Top 14, dimanche contre le Stade Toulousain.