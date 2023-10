Australie - Portugal EN DIRECT : Les Wallabies retournent tout en huit minutes… Suivez le match avec nous...

10 h : Salut les rugbyx ! Alors, plutôt loups ou kangourous?

On poursuit cette interminaaaaable phase de poules avec le groupe C de l'Australie, ou plutôt de ce qu'il en reste. Pour les Wallabies, c'est dernier appel à la porte d'embarquement direction les quarts de finale de la Coupe du monde 2023 de rugby. Sans victoire face au Portugal, et je dirais même sans victoire BONIFIEE, ça sera bye-bye et retour express au pays des araignées géantes. On est assez curieux de voir si les Portugais sont capables de nous faire vibrer comme contre la Géorgie face à une nation majeure chancelante. Les hommes de Patrice Lagisquet jouent quasiment à domicile et pourront une fois de plus compter sur le soutien du 16e homme

>> Rendez-vous à 17h15 pour le début de ce live