Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Jour de compo pour les Bleus... Suivez la journée de mardi avec nous...

8h30 : Bonjour à tous les Minutos et les Minutas ! Nouvelle journée de Coupe du monde, nouvelle journée sans match, comme le disait le fabuleux Marcelo Bielsa (désormais sélectionneur de l'Uruguay au foot), il « faut avaler le venin » et patienter jusqu'à jeudi, date du prochain match. En plus ça sera celui des Bleus. D'ailleurs l'équipe de France se déplace à Lille aujourd'hui et Fabien Galthié devrait annoncer la composition d'équipe qui affrontera l'Uruguay (pas celui de Bielsa, si vous avez tout suivi.)

>> C'est parti pour une journée fantastique (on espère en tout cas).