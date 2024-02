Danty suspendu cinq semaines après son carton rouge contre l’Italie

L’addition est tombée, et elle est salée. Jonathan Danty a écopé de cinq semaines de suspension après son carton rouge reçu dimanche lors de France – Italie (13-13) à Villeneuve-d’Ascq, a annoncé ce mardi le comité de discipline du Tournoi des VI Nations. La compétition est donc déjà terminée pour le trois-quarts centre rochelais de 31 ans, alors que les Bleus doivent encore se rendre au pays de Galles le 10 mars, avant de recevoir l’Angleterre le 16 mars à Lyon.

Danty avait d’abord été sanctionné d’un carton jaune pour un choc tête contre tête, à l'occasion d'une tentative de plaquage sur le centre transalpin Juan Ignacio Brex, juste avant la fin de la première période. La règle du « bunker » avait été appliquée et, après visionnage de la faute par l’arbitre vidéo, le jaune avait été transformé en rouge au cours de la pause.

Les Bleus avaient donc disputé toute la deuxième mi-temps à 14 contre 15 et concédé un nul tristement historique, qui aurait même pu virer à la défaite si le ballon n’était pas tombé du tee, lors de l’ultime pénalité tentée par l’ouvreur italien Paolo Garbisi.

Voici les explications de l’instance, toujours délicieusement alambiquées, dans son communiqué :

« « La Commission de discipline a conclu que l’incident justifiait un point d’entrée moyen de six semaines de suspension. Des circonstances atténuantes [excuses du joueur, reconnaissance de sa culpabilité et bonne conduite lors de l’audience] ont été appliquées, réduisant le point d’entrée de six semaines de deux semaines. Cependant, une semaine supplémentaire a été ajoutée pour les facteurs aggravants [le dossier disciplinaire du joueur], ce qui a abouti à une suspension de cinq semaines. » »