L’arrière italien Ange Capuozzo regrette l’attitude du public français

Si le ballon n’était pas tombé du tee, Paolo Garbisi aurait peut-être passé l’ultime pénalité au lieu de l’expédier sur le poteau. Et l’Italie aurait battu le XV de France chez lui dimanche, au lieu de ramener un match nul déjà historique dans le Tournoi des VI Nations (13-13).

Mais Ange Capuozzo était chagriné par autre chose, dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy de Lille. « Les sifflets du public ont été récurrents sur le match, a déploré l’arrière franco-italien du Stade Toulousain, relayé par Le Parisien.

« Je suis Français aussi, je suis né à Grenoble, et je tiens à dire que ce n’est pas une belle image que l’on renvoie. »

« On aurait pu être un peu plus respectés »

L’auteur du seul essai transalpin de la partie, qui a relevé que ce genre de comportement ne se retrouvait pas sur les autres pelouses du Tournoi, a insisté : « les sifflets étaient assez prononcés, ce n’était pas que quelques-uns. »

« L’image que doit renvoyer la France là-dessus, ce doit être une marque de respect », a-t-il poursuivi, avant de remettre le maillot de la Squadra Azzurra. « On est considéré comme la plus petite équipe, on a montré énormément de courage. On aurait pu être un peu plus respectés sur ces moments-là. »

Les sifflets lors des tentatives de pénalité adverses, ce n’est pas très « valeurs du rugby », en effet.